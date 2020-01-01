Токеномика на RandomDEX (RDX) Открийте ключова информация за RandomDEX (RDX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RandomDEX (RDX) RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode. Официален уебсайт: https://random.trading/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/17IFK02SlWRr55Y3Pz9taDKV_A8Zur51phiWXuDXKvpk/edit?tab=t.0 Купете RDX сега!

Токеномика и анализ на цената за RandomDEX (RDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RandomDEX (RDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 112.63K $ 112.63K $ 112.63K Общо предлагане: $ 962.50M $ 962.50M $ 962.50M Циркулиращо предлагане: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 903.39K $ 903.39K $ 903.39K Рекорд за всички времена: $ 0.03549265 $ 0.03549265 $ 0.03549265 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00060256 $ 0.00060256 $ 0.00060256 Текуща цена: $ 0.00093859 $ 0.00093859 $ 0.00093859 Научете повече за цената на RandomDEX (RDX)

Токеномика на RandomDEX (RDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RandomDEX (RDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RDX, разгледайте цената в реално време на токените RDX!

