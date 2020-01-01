Токеномика на Ramses Exchange (RAM) Открийте ключова информация за Ramses Exchange (RAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ramses Exchange (RAM) RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality. Официален уебсайт: https://ramses.exchange Купете RAM сега!

Токеномика и анализ на цената за Ramses Exchange (RAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ramses Exchange (RAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Общо предлагане: $ 830.78M $ 830.78M $ 830.78M Циркулиращо предлагане: $ 130.30M $ 130.30M $ 130.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.76M $ 17.76M $ 17.76M Рекорд за всички времена: $ 0.259019 $ 0.259019 $ 0.259019 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00490056 $ 0.00490056 $ 0.00490056 Текуща цена: $ 0.02132756 $ 0.02132756 $ 0.02132756 Научете повече за цената на Ramses Exchange (RAM)

Токеномика на Ramses Exchange (RAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ramses Exchange (RAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAM, разгледайте цената в реално време на токените RAM!

Прогноза за цената за RAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAM? Нашата страница за прогноза за цената RAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RAM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!