Токеномика на Ramen (RAMEN) Открийте ключова информация за Ramen (RAMEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ramen (RAMEN) Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand. Официален уебсайт: https://ramen.finance Бяла книга: https://docs.ramen.finance/ Купете RAMEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Ramen (RAMEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ramen (RAMEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 170.21K $ 170.21K $ 170.21K Общо предлагане: $ 92.27M $ 92.27M $ 92.27M Циркулиращо предлагане: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 818.79K $ 818.79K $ 818.79K Рекорд за всички времена: $ 0.471503 $ 0.471503 $ 0.471503 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0074111 $ 0.0074111 $ 0.0074111 Текуща цена: $ 0.00883037 $ 0.00883037 $ 0.00883037 Научете повече за цената на Ramen (RAMEN)

Токеномика на Ramen (RAMEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ramen (RAMEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAMEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAMEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAMEN, разгледайте цената в реално време на токените RAMEN!

Прогноза за цената за RAMEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAMEN? Нашата страница за прогноза за цената RAMEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RAMEN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!