Информация за цената за Raise The Colours (COLOURS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +1.71% Промяна на цената (7д) +17.35% Промяна на цената (7д) +17.35%

Цената в реално време за Raise The Colours (COLOURS) е--. През последните 24 часа COLOURS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COLOURS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COLOURS има промяна от 0.00% за последния час, +1.71% за 24 часа и +17.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Raise The Colours (COLOURS)

Пазарна капитализация $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K Циркулиращо предлагане 999.85M 999.85M 999.85M Общо предлагане 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Текущата пазарна капитализация на Raise The Colours е $ 12.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COLOURS е 999.85M, като общото предлагане е 999846228.7874129. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.65K.