Токеномика на Raini ($RAINI) Открийте ключова информация за Raini ($RAINI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Raini ($RAINI) Crypto native game development and publishing studio, with products built in an ecosystem powered by $RAINI Официален уебсайт: https://www.raini.io/ Купете $RAINI сега!

Токеномика и анализ на цената за Raini ($RAINI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Raini ($RAINI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 486.36M $ 486.36M $ 486.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Рекорд за всички времена: $ 0.208815 $ 0.208815 $ 0.208815 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00628042 $ 0.00628042 $ 0.00628042 Научете повече за цената на Raini ($RAINI)

Токеномика на Raini ($RAINI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Raini ($RAINI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $RAINI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $RAINI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $RAINI, разгледайте цената в реално време на токените $RAINI!

Прогноза за цената за $RAINI Искате ли да знаете какъв път може да поеме $RAINI? Нашата страница за прогноза за цената $RAINI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $RAINI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!