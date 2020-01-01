Токеномика на Raini Studios Token (RST) Открийте ключова информация за Raini Studios Token (RST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Raini Studios Token (RST) Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Официален уебсайт: https://www.raini.io/ Купете RST сега!

Токеномика и анализ на цената за Raini Studios Token (RST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Raini Studios Token (RST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Общо предлагане: $ 919.28M $ 919.28M $ 919.28M Циркулиращо предлагане: $ 565.02M $ 565.02M $ 565.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Рекорд за всички времена: $ 0.13423 $ 0.13423 $ 0.13423 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00114437 $ 0.00114437 $ 0.00114437 Текуща цена: $ 0.00268019 $ 0.00268019 $ 0.00268019 Научете повече за цената на Raini Studios Token (RST)

Токеномика на Raini Studios Token (RST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Raini Studios Token (RST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RST, разгледайте цената в реално време на токените RST!

Прогноза за цената за RST Искате ли да знаете какъв път може да поеме RST? Нашата страница за прогноза за цената RST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RST сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!