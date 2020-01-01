Токеномика на Rain by Virtuals (RAIN) Открийте ключова информация за Rain by Virtuals (RAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rain by Virtuals (RAIN) Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/5632 Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1viybJF7pRUcmwyAATb6p10sXQvjgbChA/edit?usp=drive_link&ouid=116833966059588772163&rtpof=true&sd=true Купете RAIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Rain by Virtuals (RAIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rain by Virtuals (RAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.27K $ 55.27K $ 55.27K Общо предлагане: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Циркулиращо предлагане: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.27K $ 55.27K $ 55.27K Рекорд за всички времена: $ 0.00196853 $ 0.00196853 $ 0.00196853 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rain by Virtuals (RAIN)

Токеномика на Rain by Virtuals (RAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rain by Virtuals (RAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAIN, разгледайте цената в реално време на токените RAIN!

