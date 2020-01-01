Токеномика на Railgun (RAIL) Открийте ключова информация за Railgun (RAIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Railgun (RAIL) RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Официален уебсайт: https://railgun.org Бяла книга: https://docs.railgun.org Купете RAIL сега!

Токеномика и анализ на цената за Railgun (RAIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Railgun (RAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.74M $ 55.74M $ 55.74M Общо предлагане: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M Циркулиращо предлагане: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.74M $ 55.74M $ 55.74M Рекорд за всички времена: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.228324 $ 0.228324 $ 0.228324 Текуща цена: $ 0.970458 $ 0.970458 $ 0.970458 Научете повече за цената на Railgun (RAIL)

Токеномика на Railgun (RAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Railgun (RAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAIL, разгледайте цената в реално време на токените RAIL!

Прогноза за цената за RAIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAIL? Нашата страница за прогноза за цената RAIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RAIL сега!

