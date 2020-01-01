Токеномика на RAI Finance (SOFI) Открийте ключова информация за RAI Finance (SOFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance. Официален уебсайт: https://rai.finance/

Токеномика и анализ на цената за RAI Finance (SOFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RAI Finance (SOFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 507.18M $ 507.18M $ 507.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Рекорд за всички времена: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00639956 $ 0.00639956 $ 0.00639956 Текуща цена: $ 0.00980292 $ 0.00980292 $ 0.00980292 Научете повече за цената на RAI Finance (SOFI)

Токеномика на RAI Finance (SOFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RAI Finance (SOFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOFI, разгледайте цената в реално време на токените SOFI!

