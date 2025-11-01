Информация за цената за RAGE GUY (RAGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00152371 $ 0.00152371 $ 0.00152371 24-часов нисък $ 0.00173448 $ 0.00173448 $ 0.00173448 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00152371$ 0.00152371 $ 0.00152371 24-часов висок $ 0.00173448$ 0.00173448 $ 0.00173448 Рекорд за всички времена $ 0.00592337$ 0.00592337 $ 0.00592337 Най-ниска цена $ 0.00021799$ 0.00021799 $ 0.00021799 Промяна на цената (1ч) +0.04% Промяна на цената (1д) -7.49% Промяна на цената (7д) -21.10% Промяна на цената (7д) -21.10%

Цената в реално време за RAGE GUY (RAGE) е$0.00155544. През последните 24 часа RAGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00152371 до най-висока стойност $ 0.00173448, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RAGE е $ 0.00592337, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00021799.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RAGE има промяна от +0.04% за последния час, -7.49% за 24 часа и -21.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RAGE GUY (RAGE)

Пазарна капитализация $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Циркулиращо предлагане 984.02M 984.02M 984.02M Общо предлагане 984,024,868.249868 984,024,868.249868 984,024,868.249868

Текущата пазарна капитализация на RAGE GUY е $ 1.53M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RAGE е 984.02M, като общото предлагане е 984024868.249868. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.53M.