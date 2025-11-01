БорсаDEX+
Цената в реално време на RAGE COIN днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RAGE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RAGE в MEXC сега.Цената в реално време на RAGE COIN днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RAGE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RAGE в MEXC сега.

Повече за RAGE

RAGEценова информация

Какво представлява RAGE

Официален уебсайт на RAGE

Токеномика на RAGE

RAGE ценова прогноза

RAGE COIN цена (RAGE)

1 RAGE към USD - цена в реално време:

--
----
-3.30%1D
USD
RAGE COIN (RAGE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:21:59 (UTC+8)

Информация за цената за RAGE COIN (RAGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.11%

-3.37%

-34.55%

-34.55%

Цената в реално време за RAGE COIN (RAGE) е--. През последните 24 часа RAGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RAGE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RAGE има промяна от -1.11% за последния час, -3.37% за 24 часа и -34.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RAGE COIN (RAGE)

$ 15.14K
$ 15.14K$ 15.14K

--
----

$ 15.14K
$ 15.14K$ 15.14K

944.93M
944.93M 944.93M

944,932,523.220073
944,932,523.220073 944,932,523.220073

Текущата пазарна капитализация на RAGE COIN е $ 15.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RAGE е 944.93M, като общото предлагане е 944932523.220073. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.14K.

История на цените за RAGE COIN (RAGE) USD

През днешния ден промяната в цената на RAGE COIN към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на RAGE COIN към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на RAGE COIN към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на RAGE COIN към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-3.37%
30 дни$ 0-84.37%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е RAGE COIN (RAGE)

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

RAGE COIN (RAGE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за RAGE COIN (USD)

Колко ще струва RAGE COIN (RAGE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от RAGE COIN (RAGE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за RAGE COIN.

Проверете прогнозата за цената за RAGE COIN сега!

RAGE към местни валути

Токеномика на RAGE COIN (RAGE)

Разбирането на токеномиката на RAGE COIN (RAGE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RAGE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно RAGE COIN (RAGE)

Колко струва RAGE COIN (RAGE) днес?
Цената в реално време на RAGE в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RAGE към USD?
Текущата цена на RAGE към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на RAGE COIN?
Пазарната капитализация за RAGE е $ 15.14K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RAGE?
Циркулиращото предлагане на RAGE е 944.93M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RAGE?
RAGE постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RAGE?
RAGE достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на RAGE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RAGE е -- USD.
Ще се повиши ли RAGE тази година?
RAGE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RAGE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за RAGE COIN (RAGE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

