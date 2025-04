Какво е Raft (RAFT)

Raft is a DeFi protocol that lets you generate R by depositing liquid staking tokens (LSDs) as collateral, providing a capital-efficient way to borrow while keeping your staking rewards. R is a decentralized USD stablecoin backed by liquid staking tokens like stETH (Lido Staked ETH) and rETH (Rocket Pool ETH). R aims to be the stablecoin of choice within the decentralized ecosystem, with deep liquidity across many trading pairs and a stable peg to the US dollar maintained through a combination of hard and soft peg mechanisms.

