Информация за RAFF the Giraffe (RAFF) HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Официален уебсайт: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Купете RAFF сега!

Токеномика и анализ на цената за RAFF the Giraffe (RAFF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RAFF the Giraffe (RAFF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.13K $ 16.13K $ 16.13K Общо предлагане: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M Циркулиращо предлагане: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.13K $ 16.13K $ 16.13K Рекорд за всички времена: $ 0.00458787 $ 0.00458787 $ 0.00458787 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00016364 $ 0.00016364 $ 0.00016364 Научете повече за цената на RAFF the Giraffe (RAFF)

Токеномика на RAFF the Giraffe (RAFF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RAFF the Giraffe (RAFF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAFF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAFF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAFF, разгледайте цената в реално време на токените RAFF!

