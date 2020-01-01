Токеномика на Radx Ai ($RADX) Открийте ключова информация за Radx Ai ($RADX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Radx Ai ($RADX) $RADX (RADX AI) Meme Token As a united team of developers, we are dedicated to creating impactful events to boost brand recognition and more. RADX AI is committed to becoming the most renowned AI token in the market. Our strong base includes reputable individuals who support us in financing exchange listings and marketing endeavors. By uniting our community team, we grow stronger together, aiming to set a new benchmark in AI tokens. Our pure tokenomics form the foundation of our contract, establishing us as the gold standard. Our decentralized Web3 community empowers us as we pave the way forward. Официален уебсайт: https://radx-ai.com Бяла книга: https://img1.wsimg.com/blobby/go/3c94cd89-bb8f-4b0a-8915-18a023b7503a/downloads/RADX-AI-WHITEPAPER.pdf?ver=1721405442246 Купете $RADX сега!

Токеномика и анализ на цената за Radx Ai ($RADX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Radx Ai ($RADX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.40K $ 9.40K $ 9.40K Общо предлагане: $ 6.25B $ 6.25B $ 6.25B Циркулиращо предлагане: $ 6.25B $ 6.25B $ 6.25B FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.40K $ 9.40K $ 9.40K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Radx Ai ($RADX)

Токеномика на Radx Ai ($RADX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Radx Ai ($RADX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $RADX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $RADX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $RADX, разгледайте цената в реално време на токените $RADX!

Прогноза за цената за $RADX Искате ли да знаете какъв път може да поеме $RADX? Нашата страница за прогноза за цената $RADX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $RADX сега!

