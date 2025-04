Какво е Radpie (RDP)

Created as a SubDAO within Magpie, Radpie stands at the forefront of enhancing yield and refining governance for Radiant Capital enthusiasts. Drawing power from the robust foundation of Radiant’s infrastructure, it stands as a beacon of enhanced advantages. Radpie’s core mechanism involves the locking of dLP tokens, which fortifies governance rights and triggers RDNT distribution for deposits and borrows in the Radiant ecosystem. Radpie enables Radiant users and dLP holders to access RDNT rewards and increased revenue without any lock-up period.

