Информация за RaceX (RACEX) The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races. Официален уебсайт: https://racex.tech Купете RACEX сега!

Токеномика и анализ на цената за RaceX (RACEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RaceX (RACEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 57.75K $ 57.75K $ 57.75K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 742.06M $ 742.06M $ 742.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 77.82K $ 77.82K $ 77.82K Рекорд за всички времена: $ 0.01212355 $ 0.01212355 $ 0.01212355 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000289 $ 0.0000289 $ 0.0000289 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на RaceX (RACEX)

Токеномика на RaceX (RACEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RaceX (RACEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RACEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RACEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RACEX, разгледайте цената в реално време на токените RACEX!

