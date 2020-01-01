Токеномика на Raccoon Dog (RACCOONDOG) Открийте ключова информация за Raccoon Dog (RACCOONDOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Raccoon Dog (RACCOONDOG) The Cutest Meme Coin Ever! 🦝 In Japan, the tanuki is a beloved legend known for its charm and mischief. Now, on Solana, $RaccoonDog is redefining the future of meme coins! 🌟🐾 #RaccoonDog is 100% community-driven with no team tokens and a fair launch that ensures everyone gets a chance to join the fun. Backed by adorable raccoon dogs and vibrant community memes, it's more than a token—it’s a movement! Plus, liquidity is locked forever for your safety. 🚀 CA GLkCbVHbzbDZ6MzGq3DyKiiEdAVN2U4JXeWp5rspump Официален уебсайт: https://raccoondog.meme/ Купете RACCOONDOG сега!

Токеномика и анализ на цената за Raccoon Dog (RACCOONDOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Raccoon Dog (RACCOONDOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.10K $ 23.10K $ 23.10K Общо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Циркулиращо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.10K $ 23.10K $ 23.10K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Raccoon Dog (RACCOONDOG)

Токеномика на Raccoon Dog (RACCOONDOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Raccoon Dog (RACCOONDOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RACCOONDOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RACCOONDOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RACCOONDOG, разгледайте цената в реално време на токените RACCOONDOG!

Прогноза за цената за RACCOONDOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме RACCOONDOG? Нашата страница за прогноза за цената RACCOONDOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RACCOONDOG сега!

