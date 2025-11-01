БорсаDEX+
Цената в реално време на RabbitX днес е 0.00077405 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RBX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RBX в MEXC сега.

Повече за RBX

RBXценова информация

Какво представлява RBX

Бяла книга RBX

Официален уебсайт на RBX

Токеномика на RBX

RBX ценова прогноза

RabbitX Лого

RabbitX цена (RBX)

Не се намира в списъка

1 RBX към USD - цена в реално време:

$0.00077405
$0.00077405
0.00%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
RabbitX (RBX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:51:10 (UTC+8)

Информация за цената за RabbitX (RBX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.300034
$ 0.300034

$ 0.00009996
$ 0.00009996

--

--

-20.22%

-20.22%

Цената в реално време за RabbitX (RBX) е$0.00077405. През последните 24 часа RBX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RBX е $ 0.300034, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009996.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RBX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -20.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RabbitX (RBX)

$ 464.34K
$ 464.34K

--
--

$ 774.05K
$ 774.05K

599.88M
599.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на RabbitX е $ 464.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RBX е 599.88M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 774.05K.

История на цените за RabbitX (RBX) USD

През днешния ден промяната в цената на RabbitX към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на RabbitX към USD беше $ +0.0001618054.
През последните 60 дни промяната в цената на RabbitX към USD беше $ +0.0008024086.
През последните 90 дни промяната в цената на RabbitX към USD беше $ +0.00034418196533601307.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ +0.0001618054+20.90%
60 дни$ +0.0008024086+103.66%
90 дни$ +0.00034418196533601307+80.07%

Какво е RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за RabbitX (USD)

Колко ще струва RabbitX (RBX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от RabbitX (RBX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за RabbitX.

Проверете прогнозата за цената за RabbitX сега!

RBX към местни валути

Токеномика на RabbitX (RBX)

Разбирането на токеномиката на RabbitX (RBX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RBX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно RabbitX (RBX)

Колко струва RabbitX (RBX) днес?
Цената в реално време на RBX в USD е 0.00077405 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RBX към USD?
Текущата цена на RBX към USD е $ 0.00077405. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на RabbitX?
Пазарната капитализация за RBX е $ 464.34K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RBX?
Циркулиращото предлагане на RBX е 599.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RBX?
RBX постигна ATH цена от 0.300034 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RBX?
RBX достигна ATL цена от 0.00009996 USD.
Какъв е обемът на търговията на RBX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RBX е -- USD.
Ще се повиши ли RBX тази година?
RBX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RBX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:51:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за RabbitX (RBX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,609.20
$109,609.20

$3,866.59
$3,866.59

$0.02871
$0.02871

$187.44
$187.44

$1.0003
$1.0003

$3,866.59
$3,866.59

$109,609.20
$109,609.20

$187.44
$187.44

$2.5132
$2.5132

$1,086.30
$1,086.30

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.0000746
$0.0000746

$0.09792
$0.09792

$0.000789
$0.000789

$0.00000146
$0.00000146

$0.0041
$0.0041

$0.7443
$0.7443

$0.00026
$0.00026

