Информация за RabBitcoin (RBTC) Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards. Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms. Официален уебсайт: http://rockyrabbit.io/ Бяла книга: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf Купете RBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за RabBitcoin (RBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RabBitcoin (RBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Общо предлагане: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Циркулиращо предлагане: $ 12.69T $ 12.69T $ 12.69T FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на RabBitcoin (RBTC)

Токеномика на RabBitcoin (RBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RabBitcoin (RBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RBTC, разгледайте цената в реално време на токените RBTC!

