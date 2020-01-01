Токеномика на Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Открийте ключова информация за Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Официален уебсайт: https://koshercapital.net Бяла книга: https://koshercapital.net/whitepaper Купете SHEKEL сега!

Токеномика и анализ на цената за Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Рекорд за всички времена: $ 0.01170129 $ 0.01170129 $ 0.01170129 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00378607 $ 0.00378607 $ 0.00378607 Научете повече за цената на Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Токеномика на Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHEKEL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHEKEL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHEKEL, разгледайте цената в реално време на токените SHEKEL!

Прогноза за цената за SHEKEL Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHEKEL? Нашата страница за прогноза за цената SHEKEL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHEKEL сега!

