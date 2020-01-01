Токеномика на QVRS (QVRS)
Qvrse is a next-gen loyalty platform. With NFT collections and digital albums for loyalty, metaverse for interaction, and AI agents for engagement, brands can build fast and flexible loyalty programs that keep young audiences engaged, coming back, and providing valuable data in the process. As a B2B2C platform, Qvrse empowers brands with tools to create meaningful customer relationships and foster collaborations with other brands. Qvrse unlocks new value and drives deeper customer engagement in a connected digital ecosystem by enabling seamless digital asset interoperability and brand perk exchanges. KEY FEATURES
- Branded digital loyalty albums with gamified fields
- NFT collections
- Brand’s metaverse
- Marketplace for digital rewards and perks
- AI agents for community management.
Токеномика и анализ на цената за QVRS (QVRS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QVRS (QVRS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на QVRS (QVRS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на QVRS (QVRS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой QVRS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой QVRS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на QVRS, разгледайте цената в реално време на токените QVRS!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.