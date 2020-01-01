Токеномика на Quidd (QUIDD) Открийте ключова информация за Quidd (QUIDD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Quidd (QUIDD) Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world's most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket. Официален уебсайт: https://www.quiddtoken.com/

Токеномика и анализ на цената за Quidd (QUIDD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Quidd (QUIDD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 222.76K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 275.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 807.44K Рекорд за всички времена: $ 5.88 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00080746

Токеномика на Quidd (QUIDD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Quidd (QUIDD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUIDD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUIDD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

