Токеномика на Quicksilver (QCK) Открийте ключова информация за Quicksilver (QCK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Quicksilver (QCK) Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol's Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Официален уебсайт: https://quicksilver.zone

Токеномика и анализ на цената за Quicksilver (QCK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Quicksilver (QCK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 268.06K Общо предлагане: $ 292.84M Циркулиращо предлагане: $ 138.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 564.82K Рекорд за всички времена: $ 0.544806 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00187642

Токеномика на Quicksilver (QCK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Quicksilver (QCK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QCK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QCK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QCK, разгледайте цената в реално време на токените QCK!

Прогноза за цената за QCK Искате ли да знаете какъв път може да поеме QCK? Нашата страница за прогноза за цената QCK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

