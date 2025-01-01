Токеномика на QUEEN POOIE (QUEEN2) Открийте ключова информация за QUEEN POOIE (QUEEN2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за QUEEN POOIE (QUEEN2) Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Официален уебсайт: https://queenpooie.com/ Бяла книга: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Купете QUEEN2 сега!

Токеномика и анализ на цената за QUEEN POOIE (QUEEN2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QUEEN POOIE (QUEEN2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Общо предлагане: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Циркулиращо предлагане: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Рекорд за всички времена: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00051465 $ 0.00051465 $ 0.00051465 Научете повече за цената на QUEEN POOIE (QUEEN2)

Токеномика на QUEEN POOIE (QUEEN2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на QUEEN POOIE (QUEEN2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUEEN2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUEEN2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUEEN2, разгледайте цената в реално време на токените QUEEN2!

Прогноза за цената за QUEEN2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме QUEEN2? Нашата страница за прогноза за цената QUEEN2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QUEEN2 сега!

