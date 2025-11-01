Информация за цената за Queen Kitty (QKITTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00069652 $ 0.00069652 $ 0.00069652 24-часов нисък $ 0.00078437 $ 0.00078437 $ 0.00078437 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00069652$ 0.00069652 $ 0.00069652 24-часов висок $ 0.00078437$ 0.00078437 $ 0.00078437 Рекорд за всички времена $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 Най-ниска цена $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 Промяна на цената (1ч) -5.73% Промяна на цената (1д) -3.05% Промяна на цената (7д) +13.68% Промяна на цената (7д) +13.68%

Цената в реално време за Queen Kitty (QKITTY) е$0.00069813. През последните 24 часа QKITTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00069652 до най-висока стойност $ 0.00078437, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QKITTY е $ 0.00113352, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003789.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QKITTY има промяна от -5.73% за последния час, -3.05% за 24 часа и +13.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Queen Kitty (QKITTY)

Пазарна капитализация $ 695.01K$ 695.01K $ 695.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 695.01K$ 695.01K $ 695.01K Циркулиращо предлагане 995.53M 995.53M 995.53M Общо предлагане 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

Текущата пазарна капитализация на Queen Kitty е $ 695.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QKITTY е 995.53M, като общото предлагане е 995531623.5120468. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 695.01K.