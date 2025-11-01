БорсаDEX+
Цената в реално време на Queen Kitty днес е 0.00069813 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за QKITTY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на QKITTY в MEXC сега.

Повече за QKITTY

QKITTYценова информация

Какво представлява QKITTY

Бяла книга QKITTY

Официален уебсайт на QKITTY

Токеномика на QKITTY

QKITTY ценова прогноза

Queen Kitty Лого

Queen Kitty цена (QKITTY)

Не се намира в списъка

1 QKITTY към USD - цена в реално време:

-3.20%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Queen Kitty (QKITTY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:51:04 (UTC+8)

Информация за цената за Queen Kitty (QKITTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-5.73%

-3.05%

+13.68%

+13.68%

Цената в реално време за Queen Kitty (QKITTY) е$0.00069813. През последните 24 часа QKITTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00069652 до най-висока стойност $ 0.00078437, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QKITTY е $ 0.00113352, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003789.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QKITTY има промяна от -5.73% за последния час, -3.05% за 24 часа и +13.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Queen Kitty (QKITTY)

Текущата пазарна капитализация на Queen Kitty е $ 695.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QKITTY е 995.53M, като общото предлагане е 995531623.5120468. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 695.01K.

История на цените за Queen Kitty (QKITTY) USD

През днешния ден промяната в цената на Queen Kitty към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Queen Kitty към USD беше $ +0.0005701952.
През последните 60 дни промяната в цената на Queen Kitty към USD беше $ -0.0000027836.
През последните 90 дни промяната в цената на Queen Kitty към USD беше $ -0.0001049575027442872.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-3.05%
30 дни$ +0.0005701952+81.67%
60 дни$ -0.0000027836-0.39%
90 дни$ -0.0001049575027442872-13.06%

Какво е Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Queen Kitty (USD)

Колко ще струва Queen Kitty (QKITTY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Queen Kitty (QKITTY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Queen Kitty.

Проверете прогнозата за цената за Queen Kitty сега!

QKITTY към местни валути

Токеномика на Queen Kitty (QKITTY)

Разбирането на токеномиката на Queen Kitty (QKITTY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените QKITTY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Queen Kitty (QKITTY)

Колко струва Queen Kitty (QKITTY) днес?
Цената в реално време на QKITTY в USD е 0.00069813 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на QKITTY към USD?
Текущата цена на QKITTY към USD е $ 0.00069813. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Queen Kitty?
Пазарната капитализация за QKITTY е $ 695.01K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на QKITTY?
Циркулиращото предлагане на QKITTY е 995.53M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на QKITTY?
QKITTY постигна ATH цена от 0.00113352 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на QKITTY?
QKITTY достигна ATL цена от 0.00003789 USD.
Какъв е обемът на търговията на QKITTY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за QKITTY е -- USD.
Ще се повиши ли QKITTY тази година?
QKITTY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за QKITTY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Queen Kitty (QKITTY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

