Информация за цената за Qubitcoin (QTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 24-часов нисък $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 24-часов висок $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Рекорд за всички времена $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 Най-ниска цена $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Промяна на цената (1ч) +3.70% Промяна на цената (1д) +2.04% Промяна на цената (7д) -11.47% Промяна на цената (7д) -11.47%

Цената в реално време за Qubitcoin (QTC) е$1.88. През последните 24 часа QTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.65 до най-висока стойност $ 1.92, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QTC е $ 8.77, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.32.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QTC има промяна от +3.70% за последния час, +2.04% за 24 часа и -11.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Qubitcoin (QTC)

Пазарна капитализация $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Циркулиращо предлагане 2.31M 2.31M 2.31M Общо предлагане 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Текущата пазарна капитализация на Qubitcoin е $ 4.33M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QTC е 2.31M, като общото предлагане е 2308250.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.33M.