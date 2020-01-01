Токеномика на Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Открийте ключова информация за Qubit The Quantum Dog (QUBIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Официален уебсайт: https://qubitsolana.com/ Купете QUBIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Qubit The Quantum Dog (QUBIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.24K $ 29.24K $ 29.24K Общо предлагане: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M Циркулиращо предлагане: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.24K $ 29.24K $ 29.24K Рекорд за всички времена: $ 0.0035741 $ 0.0035741 $ 0.0035741 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Токеномика на Qubit The Quantum Dog (QUBIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Qubit The Quantum Dog (QUBIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUBIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUBIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUBIT, разгледайте цената в реално време на токените QUBIT!

