Информация за цената за Qubit (QBIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00418971 $ 0.00418971 $ 0.00418971 24-часов нисък $ 0.00447011 $ 0.00447011 $ 0.00447011 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00418971$ 0.00418971 $ 0.00418971 24-часов висок $ 0.00447011$ 0.00447011 $ 0.00447011 Рекорд за всички времена $ 0.01578659$ 0.01578659 $ 0.01578659 Най-ниска цена $ 0.00189874$ 0.00189874 $ 0.00189874 Промяна на цената (1ч) +0.96% Промяна на цената (1д) -1.79% Промяна на цената (7д) -14.83% Промяна на цената (7д) -14.83%

Цената в реално време за Qubit (QBIT) е$0.00432469. През последните 24 часа QBIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00418971 до най-висока стойност $ 0.00447011, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QBIT е $ 0.01578659, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00189874.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QBIT има промяна от +0.96% за последния час, -1.79% за 24 часа и -14.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Qubit (QBIT)

Пазарна капитализация $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Qubit е $ 4.35M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QBIT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.35M.