Информация за QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Официален уебсайт: https://qubidao.com/ Бяла книга: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Купете $QBIT сега!

Токеномика и анализ на цената за QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QUBI Tokenized RWA ($QBIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 184.92K $ 184.92K $ 184.92K Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 184.92K $ 184.92K $ 184.92K Рекорд за всички времена: $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00018596 $ 0.00018596 $ 0.00018596 Научете повече за цената на QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Токеномика на QUBI Tokenized RWA ($QBIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на QUBI Tokenized RWA ($QBIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $QBIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $QBIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $QBIT, разгледайте цената в реално време на токените $QBIT!

