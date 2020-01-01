Токеномика на QubeCV AI (QCV) Открийте ключова информация за QubeCV AI (QCV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Официален уебсайт: https://qubecv.ai/

Токеномика и анализ на цената за QubeCV AI (QCV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QubeCV AI (QCV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 656.35K $ 656.35K $ 656.35K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 729.28K $ 729.28K $ 729.28K Рекорд за всички времена: $ 0.00101983 $ 0.00101983 $ 0.00101983 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00073354 $ 0.00073354 $ 0.00073354 Научете повече за цената на QubeCV AI (QCV)

Токеномика на QubeCV AI (QCV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на QubeCV AI (QCV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QCV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QCV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QCV, разгледайте цената в реално време на токените QCV!

Прогноза за цената за QCV Искате ли да знаете какъв път може да поеме QCV? Нашата страница за прогноза за цената QCV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QCV сега!

