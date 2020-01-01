Токеномика на Quasar (QUASAR) Открийте ключова информация за Quasar (QUASAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Quasar (QUASAR) Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling. Официален уебсайт: https://quasar.social/

Токеномика и анализ на цената за Quasar (QUASAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Quasar (QUASAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.69K Общо предлагане: $ 999.83M Циркулиращо предлагане: $ 999.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.69K Рекорд за всички времена: $ 0.03369547 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002188 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Quasar (QUASAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Quasar (QUASAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUASAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUASAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUASAR, разгледайте цената в реално време на токените QUASAR!

Прогноза за цената за QUASAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме QUASAR? Нашата страница за прогноза за цената QUASAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

