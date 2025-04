Какво е QUANTUM HUB (QUANTUM)

In the era of rapid technological advancement, Quantum stands at the forefront of innovation, offering custom-built AI supercomputing solutions designed to catapult your market share to new heights. With the global landscape evolving at an unprecedented pace, the demand for cutting-edge AI capabilities has never been greater. Quantum empowers you to seize this opportunity and stay ahead of the competition. Quantum's ClusterPower grants you unparalleled access to a cutting-edge AI infrastructure powered by Nvidia H100 GPU technology. Whether you require super-scale parallel AI training or massive LLM inference demanding hundreds of synchronized GPUs, our platform delivers the ideal infrastructure to accelerate your time-to-market and facilitate global expansion.

