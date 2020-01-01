Токеномика на Quantum Gospel (QOAT) Открийте ключова информация за Quantum Gospel (QOAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Quantum Gospel (QOAT) Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin. Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin Официален уебсайт: http://www.q-gospel.com Купете QOAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Quantum Gospel (QOAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Quantum Gospel (QOAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.32K $ 42.32K $ 42.32K Общо предлагане: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Циркулиращо предлагане: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.32K $ 42.32K $ 42.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00864903 $ 0.00864903 $ 0.00864903 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Quantum Gospel (QOAT)

Токеномика на Quantum Gospel (QOAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Quantum Gospel (QOAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QOAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QOAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QOAT, разгледайте цената в реално време на токените QOAT!

Прогноза за цената за QOAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме QOAT? Нашата страница за прогноза за цената QOAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QOAT сега!

