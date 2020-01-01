Токеномика на Quantum Biology DAO (QBIO) Открийте ключова информация за Quantum Biology DAO (QBIO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Quantum Biology DAO (QBIO) The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Официален уебсайт: https://www.quantumbiology.xyz/ Купете QBIO сега!

Токеномика и анализ на цената за Quantum Biology DAO (QBIO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Quantum Biology DAO (QBIO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Общо предлагане: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M Циркулиращо предлагане: $ 190.10M $ 190.10M $ 190.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Рекорд за всички времена: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 Текуща цена: $ 0.00850478 $ 0.00850478 $ 0.00850478 Научете повече за цената на Quantum Biology DAO (QBIO)

Токеномика на Quantum Biology DAO (QBIO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Quantum Biology DAO (QBIO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QBIO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QBIO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QBIO, разгледайте цената в реално време на токените QBIO!

Прогноза за цената за QBIO Искате ли да знаете какъв път може да поеме QBIO? Нашата страница за прогноза за цената QBIO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QBIO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!