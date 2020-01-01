Токеномика на Quantoz USDQ (USDQ) Открийте ключова информация за Quantoz USDQ (USDQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Quantoz USDQ (USDQ) The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Официален уебсайт: https://quantozpay.com Купете USDQ сега!

Токеномика и анализ на цената за Quantoz USDQ (USDQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Quantoz USDQ (USDQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Общо предлагане: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Циркулиращо предлагане: $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Рекорд за всички времена: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.938182 $ 0.938182 $ 0.938182 Текуща цена: $ 0.999998 $ 0.999998 $ 0.999998 Научете повече за цената на Quantoz USDQ (USDQ)

Токеномика на Quantoz USDQ (USDQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Quantoz USDQ (USDQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDQ, разгледайте цената в реално време на токените USDQ!

