Информация за цената за Quantlink (QLK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00015735 $ 0.00015735 $ 0.00015735 24-часов нисък $ 0.00015938 $ 0.00015938 $ 0.00015938 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00015735$ 0.00015735 $ 0.00015735 24-часов висок $ 0.00015938$ 0.00015938 $ 0.00015938 Рекорд за всички времена $ 0.080298$ 0.080298 $ 0.080298 Най-ниска цена $ 0.00015735$ 0.00015735 $ 0.00015735 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.75% Промяна на цената (7д) -89.45% Промяна на цената (7д) -89.45%

Цената в реално време за Quantlink (QLK) е$0.00015853. През последните 24 часа QLK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00015735 до най-висока стойност $ 0.00015938, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QLK е $ 0.080298, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015735.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QLK има промяна от -- за последния час, +0.75% за 24 часа и -89.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Quantlink (QLK)

Пазарна капитализация $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Quantlink е $ 15.85K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QLK е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.85K.