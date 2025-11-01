Информация за цената за Quaks ($QUAKS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002111 $ 0.00002111 $ 0.00002111 24-часов нисък $ 0.00002248 $ 0.00002248 $ 0.00002248 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002111$ 0.00002111 $ 0.00002111 24-часов висок $ 0.00002248$ 0.00002248 $ 0.00002248 Рекорд за всички времена $ 0.00072332$ 0.00072332 $ 0.00072332 Най-ниска цена $ 0.00002111$ 0.00002111 $ 0.00002111 Промяна на цената (1ч) +0.23% Промяна на цената (1д) +3.10% Промяна на цената (7д) -6.86% Промяна на цената (7д) -6.86%

Цената в реално време за Quaks ($QUAKS) е$0.0000225. През последните 24 часа $QUAKS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002111 до най-висока стойност $ 0.00002248, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $QUAKS е $ 0.00072332, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002111.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $QUAKS има промяна от +0.23% за последния час, +3.10% за 24 часа и -6.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Quaks ($QUAKS)

Пазарна капитализация $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Циркулиращо предлагане 419.72M 419.72M 419.72M Общо предлагане 419,719,230.427421 419,719,230.427421 419,719,230.427421

Текущата пазарна капитализация на Quaks е $ 9.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $QUAKS е 419.72M, като общото предлагане е 419719230.427421. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.45K.