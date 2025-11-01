Информация за цената за Quak Coin (QUAK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00002008$ 0.00002008 $ 0.00002008 Най-ниска цена $ 0.0000055$ 0.0000055 $ 0.0000055 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -2.31% Промяна на цената (7д) -2.31%

Цената в реално време за Quak Coin (QUAK) е$0.00000723. През последните 24 часа QUAK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QUAK е $ 0.00002008, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000055.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QUAK има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -2.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Quak Coin (QUAK)

Пазарна капитализация $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Quak Coin е $ 7.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QUAK е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.23K.