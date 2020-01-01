Токеномика на QUAIN (QUAIN) Открийте ключова информация за QUAIN (QUAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за QUAIN (QUAIN) What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Официален уебсайт: https://quaindot.com/ Бяла книга: https://quaindot.com/docs Купете QUAIN сега!

Токеномика и анализ на цената за QUAIN (QUAIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QUAIN (QUAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 163.28K $ 163.28K $ 163.28K Общо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Циркулиращо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 163.28K $ 163.28K $ 163.28K Рекорд за всички времена: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001633 $ 0.0001633 $ 0.0001633 Научете повече за цената на QUAIN (QUAIN)

Токеномика на QUAIN (QUAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на QUAIN (QUAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUAIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUAIN, разгледайте цената в реално време на токените QUAIN!

Прогноза за цената за QUAIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме QUAIN? Нашата страница за прогноза за цената QUAIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QUAIN сега!

