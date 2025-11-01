Информация за цената за Qstay (QSTAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00080055 $ 0.00080055 $ 0.00080055 24-часов нисък $ 0.00092146 $ 0.00092146 $ 0.00092146 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00080055$ 0.00080055 $ 0.00080055 24-часов висок $ 0.00092146$ 0.00092146 $ 0.00092146 Рекорд за всички времена $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 Най-ниска цена $ 0.00021882$ 0.00021882 $ 0.00021882 Промяна на цената (1ч) -1.75% Промяна на цената (1д) +0.77% Промяна на цената (7д) -7.58% Промяна на цената (7д) -7.58%

Цената в реално време за Qstay (QSTAY) е$0.00086367. През последните 24 часа QSTAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00080055 до най-висока стойност $ 0.00092146, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QSTAY е $ 0.00575394, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00021882.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QSTAY има промяна от -1.75% за последния час, +0.77% за 24 часа и -7.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Qstay (QSTAY)

Пазарна капитализация $ 862.51K$ 862.51K $ 862.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 862.51K$ 862.51K $ 862.51K Циркулиращо предлагане 999.26M 999.26M 999.26M Общо предлагане 999,255,480.400535 999,255,480.400535 999,255,480.400535

Текущата пазарна капитализация на Qstay е $ 862.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QSTAY е 999.26M, като общото предлагане е 999255480.400535. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 862.51K.