Информация за Qmall (QMALL) The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project Официален уебсайт: https://qmall.io/qmall-token Купете QMALL сега!

Токеномика и анализ на цената за Qmall (QMALL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Qmall (QMALL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 874.86K $ 874.86K $ 874.86K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Рекорд за всички времена: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00367152 $ 0.00367152 $ 0.00367152 Текуща цена: $ 0.01238135 $ 0.01238135 $ 0.01238135 Научете повече за цената на Qmall (QMALL)

Токеномика на Qmall (QMALL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Qmall (QMALL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QMALL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QMALL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QMALL, разгледайте цената в реално време на токените QMALL!

Прогноза за цената за QMALL Искате ли да знаете какъв път може да поеме QMALL? Нашата страница за прогноза за цената QMALL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QMALL сега!

