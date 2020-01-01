Токеномика на QLix (QLIX) Открийте ключова информация за QLix (QLIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за QLix (QLIX) QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Официален уебсайт: https://www.qlixbot.io/ Бяла книга: https://www.qlixbot.io/ Купете QLIX сега!

Токеномика и анализ на цената за QLix (QLIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за QLix (QLIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 51.51K $ 51.51K $ 51.51K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.51K $ 51.51K $ 51.51K Рекорд за всички времена: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02628833 $ 0.02628833 $ 0.02628833 Текуща цена: $ 0.051509 $ 0.051509 $ 0.051509 Научете повече за цената на QLix (QLIX)

Токеномика на QLix (QLIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на QLix (QLIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QLIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QLIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QLIX, разгледайте цената в реално време на токените QLIX!

Прогноза за цената за QLIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме QLIX? Нашата страница за прогноза за цената QLIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QLIX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!