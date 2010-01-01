Токеномика на Qkacoin (QKA) Открийте ключова информация за Qkacoin (QKA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Qkacoin (QKA) QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Официален уебсайт: https://qkacoin.org/ Купете QKA сега!

Токеномика и анализ на цената за Qkacoin (QKA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Qkacoin (QKA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 49.51M $ 49.51M $ 49.51M Общо предлагане: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Циркулиращо предлагане: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 49.51M $ 49.51M $ 49.51M Рекорд за всички времена: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.34457 $ 0.34457 $ 0.34457 Текуща цена: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Научете повече за цената на Qkacoin (QKA)

Токеномика на Qkacoin (QKA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Qkacoin (QKA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QKA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QKA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QKA, разгледайте цената в реално време на токените QKA!

Прогноза за цената за QKA Искате ли да знаете какъв път може да поеме QKA? Нашата страница за прогноза за цената QKA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QKA сега!

