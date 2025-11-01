Информация за цената за Qi Dao (QI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02007181 $ 0.02007181 $ 0.02007181 24-часов нисък $ 0.02159016 $ 0.02159016 $ 0.02159016 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02007181$ 0.02007181 $ 0.02007181 24-часов висок $ 0.02159016$ 0.02159016 $ 0.02159016 Рекорд за всички времена $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 Най-ниска цена $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 Промяна на цената (1ч) +0.51% Промяна на цената (1д) +3.47% Промяна на цената (7д) -0.15% Промяна на цената (7д) -0.15%

Цената в реално време за Qi Dao (QI) е$0.02142884. През последните 24 часа QI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02007181 до най-висока стойност $ 0.02159016, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QI е $ 6.09, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00255096.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QI има промяна от +0.51% за последния час, +3.47% за 24 часа и -0.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Qi Dao (QI)

Пазарна капитализация $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Циркулиращо предлагане 146.44M 146.44M 146.44M Общо предлагане 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Qi Dao е $ 3.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QI е 146.44M, като общото предлагане е 200000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.28M.