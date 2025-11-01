БорсаDEX+
Цената в реално време на Qace Dynamics днес е 0.01752439 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за QACE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на QACE в MEXC сега.

Повече за QACE

QACEценова информация

Какво представлява QACE

Официален уебсайт на QACE

Токеномика на QACE

QACE ценова прогноза

Qace Dynamics цена (QACE)

1 QACE към USD - цена в реално време:

$0.01752439
-4.10%1D
USD
Qace Dynamics (QACE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:04:41 (UTC+8)

Информация за цената за Qace Dynamics (QACE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01740949
24-часов нисък
$ 0.01851639
24-часов висок

$ 0.01740949
$ 0.01851639
$ 0.056435
$ 0.01632904
+0.37%

-4.12%

-15.91%

-15.91%

Цената в реално време за Qace Dynamics (QACE) е$0.01752439. През последните 24 часа QACE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01740949 до най-висока стойност $ 0.01851639, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QACE е $ 0.056435, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01632904.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QACE има промяна от +0.37% за последния час, -4.12% за 24 часа и -15.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Qace Dynamics (QACE)

$ 17.55M
$ 17.55M$ 17.55M

--
$ 17.55M
$ 17.55M$ 17.55M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Qace Dynamics е $ 17.55M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QACE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.55M.

История на цените за Qace Dynamics (QACE) USD

През днешния ден промяната в цената на Qace Dynamics към USD беше $ -0.00075390488403195.
През последните 30 дни промяната в цената на Qace Dynamics към USD беше $ -0.0087127727.
През последните 60 дни промяната в цената на Qace Dynamics към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Qace Dynamics към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00075390488403195-4.12%
30 дни$ -0.0087127727-49.71%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Qace Dynamics (QACE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Qace Dynamics (USD)

Колко ще струва Qace Dynamics (QACE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Qace Dynamics (QACE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Qace Dynamics.

Проверете прогнозата за цената за Qace Dynamics сега!

QACE към местни валути

Токеномика на Qace Dynamics (QACE)

Разбирането на токеномиката на Qace Dynamics (QACE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените QACE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Qace Dynamics (QACE)

Колко струва Qace Dynamics (QACE) днес?
Цената в реално време на QACE в USD е 0.01752439 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на QACE към USD?
Текущата цена на QACE към USD е $ 0.01752439. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Qace Dynamics?
Пазарната капитализация за QACE е $ 17.55M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на QACE?
Циркулиращото предлагане на QACE е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на QACE?
QACE постигна ATH цена от 0.056435 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на QACE?
QACE достигна ATL цена от 0.01632904 USD.
Какъв е обемът на търговията на QACE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за QACE е -- USD.
Ще се повиши ли QACE тази година?
QACE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за QACE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:04:41 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,170.89
$3,838.77
$0.02726
$185.09
$1.0004
$3,838.77
$109,170.89
$185.09
$2.5052
$1,080.10
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0000739
$0.09300
$0.000650
$0.00030
$0.00000094
$0.0037
$0.000000002840
