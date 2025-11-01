Информация за цената за Qace Dynamics (QACE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01740949 $ 0.01740949 $ 0.01740949 24-часов нисък $ 0.01851639 $ 0.01851639 $ 0.01851639 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01740949$ 0.01740949 $ 0.01740949 24-часов висок $ 0.01851639$ 0.01851639 $ 0.01851639 Рекорд за всички времена $ 0.056435$ 0.056435 $ 0.056435 Най-ниска цена $ 0.01632904$ 0.01632904 $ 0.01632904 Промяна на цената (1ч) +0.37% Промяна на цената (1д) -4.12% Промяна на цената (7д) -15.91% Промяна на цената (7д) -15.91%

Цената в реално време за Qace Dynamics (QACE) е$0.01752439. През последните 24 часа QACE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01740949 до най-висока стойност $ 0.01851639, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QACE е $ 0.056435, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01632904.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QACE има промяна от +0.37% за последния час, -4.12% за 24 часа и -15.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Qace Dynamics (QACE)

Пазарна капитализация $ 17.55M$ 17.55M $ 17.55M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.55M$ 17.55M $ 17.55M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Qace Dynamics е $ 17.55M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QACE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.55M.