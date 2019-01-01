Токеномика на Pyth ETH (PYTHETH) Открийте ключова информация за Pyth ETH (PYTHETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pyth ETH (PYTHETH) This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Официален уебсайт: https://app.morpho.org/vault Купете PYTHETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Pyth ETH (PYTHETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pyth ETH (PYTHETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Общо предлагане: $ 463.70 $ 463.70 $ 463.70 Циркулиращо предлагане: $ 463.70 $ 463.70 $ 463.70 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Рекорд за всички времена: $ 4,034.92 $ 4,034.92 $ 4,034.92 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,420.08 $ 1,420.08 $ 1,420.08 Текуща цена: $ 3,992.0 $ 3,992.0 $ 3,992.0 Научете повече за цената на Pyth ETH (PYTHETH)

Токеномика на Pyth ETH (PYTHETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pyth ETH (PYTHETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PYTHETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PYTHETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PYTHETH, разгледайте цената в реално време на токените PYTHETH!

Прогноза за цената за PYTHETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме PYTHETH? Нашата страница за прогноза за цената PYTHETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PYTHETH сега!

