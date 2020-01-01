Токеномика на Pussy Financial (PUSSY) Открийте ключова информация за Pussy Financial (PUSSY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pussy Financial (PUSSY) PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships. Официален уебсайт: https://pussy.financial/ Купете PUSSY сега!

Токеномика и анализ на цената за Pussy Financial (PUSSY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pussy Financial (PUSSY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Общо предлагане: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Циркулиращо предлагане: $ 218.40B $ 218.40B $ 218.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pussy Financial (PUSSY)

Токеномика на Pussy Financial (PUSSY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pussy Financial (PUSSY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUSSY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUSSY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUSSY, разгледайте цената в реално време на токените PUSSY!

Прогноза за цената за PUSSY Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUSSY? Нашата страница за прогноза за цената PUSSY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUSSY сега!

