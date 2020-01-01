Токеномика на PUSO (PUSO) Открийте ключова информация за PUSO (PUSO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PUSO (PUSO) PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers. Официален уебсайт: https://www.mento.org/ Купете PUSO сега!

Токеномика и анализ на цената за PUSO (PUSO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PUSO (PUSO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 85.65K $ 85.65K $ 85.65K Общо предлагане: $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Циркулиращо предлагане: $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 85.65K $ 85.65K $ 85.65K Рекорд за всички времена: $ 0.01853788 $ 0.01853788 $ 0.01853788 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01539815 $ 0.01539815 $ 0.01539815 Текуща цена: $ 0.01756937 $ 0.01756937 $ 0.01756937 Научете повече за цената на PUSO (PUSO)

Токеномика на PUSO (PUSO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PUSO (PUSO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUSO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUSO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUSO, разгледайте цената в реално време на токените PUSO!

Прогноза за цената за PUSO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUSO? Нашата страница за прогноза за цената PUSO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUSO сега!

