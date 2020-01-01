Токеномика на Purple Toshi (POSHI) Открийте ключова информация за Purple Toshi (POSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Purple Toshi (POSHI) Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance. Официален уебсайт: https://www.purpletoshi.com/ Бяла книга: https://static1.squarespace.com/static/67d8e6aa16ede01602a5c550/t/6813022c1de07c4b6b0bb0b9/1746076204510/Poshi+Whitepaper.pdf Купете POSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Purple Toshi (POSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Purple Toshi (POSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.40K $ 7.40K $ 7.40K Общо предлагане: $ 419.40B $ 419.40B $ 419.40B Циркулиращо предлагане: $ 419.40B $ 419.40B $ 419.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.40K $ 7.40K $ 7.40K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Purple Toshi (POSHI)

Токеномика на Purple Toshi (POSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Purple Toshi (POSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POSHI, разгледайте цената в реално време на токените POSHI!

