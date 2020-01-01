Токеномика на PureFi (UFI) Открийте ключова информация за PureFi (UFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PureFi (UFI) PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users' anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools. Официален уебсайт: https://purefi.io/

Токеномика и анализ на цената за PureFi (UFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PureFi (UFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 821.95K $ 821.95K $ 821.95K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 93.47M $ 93.47M $ 93.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 879.40K $ 879.40K $ 879.40K Рекорд за всички времена: $ 0.575568 $ 0.575568 $ 0.575568 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0047209 $ 0.0047209 $ 0.0047209 Текуща цена: $ 0.00879379 $ 0.00879379 $ 0.00879379 Научете повече за цената на PureFi (UFI)

Токеномика на PureFi (UFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PureFi (UFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UFI, разгледайте цената в реално време на токените UFI!

Прогноза за цената за UFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме UFI? Нашата страница за прогноза за цената UFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UFI сега!

